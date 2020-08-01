AK Parti Kars İl Başkanlığının bayramlaşma programı
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AK Parti Kars İl Başkanlığının bayramlaşma programı

AK Parti Kars İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Kars İl Başkanlığının bayramlaşma programı
01.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:36

AK Parti Kars İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bir halı sahada düzenlenen programa, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelemediklerini ifade ederek, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kars'ı daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Arslan, "Karslıların hasretle beklediği 500 yataklı şehir hastahanesi inşallah bir an önce hizmete girecek, zaten diğer hizmetlerin tamamını yerine getiriyoruz. Biz eski Kars'ı da biliyoruz, bugünkü Kars'ı da biliyoruz. Kars dünden elbetteki güzel ama yarını bugünden daha güzel olacak." dedi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da herkesin Kurban Bayramını kutlayarak, ülkenin biran önce koronavirüs salgınından kurtulması temennisinde bulundu.

Programa ilçe belediye başkanlar ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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