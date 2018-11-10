AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın'ın 10 Kasım Mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Adem Çalkın, yayımladığı mesajında, "Milletimizin kurtuluş mücadelesi verdiği dönemde,19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak İstiklal Mücadelesini başlatan ATATÜRK, sağladığı birlik ve beraberlik ile ülkemizi düşman işgalinden kurtarmış,millet iradesinin hakim kılındığı,ülke yönetiminde milletin söz sahibi olduğu demokratik bir yönetim şekli olan ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i ülkemize armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görme yeteneği,askeri dehası,olağanüstü devlet adamlığı ve kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükselttiği nokta ile büyük bir lider olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır" dedi.

Çalkın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 Kasım,milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar,aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Milletimiz,bağımsızlık savaşımızın önderi,Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü sonsuza kadar gönlünde yaşatmayı sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle,10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 80.ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz." - KARS