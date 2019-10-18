AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın durmak bilmiyor

18.10.2019 14:17

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, durmak bilmiyor. Başkan Çalkın, kent genlinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların sorunlarını çözüyor.



Kars'ta seçimlerden başarıyla çıkan AK Parti'nin genç Başkanı Adem Çalkın, il merkezinde, ilçelerde ve köylerde sürekli vatandaşlarla buluşuyor. Zamanın çoğunluğunu vatandaşlarla geçiren Çalkın, vatandaşlardan arta kalan zamanlarda ise parti teşkilatıyla buluşarak istişare toplantıları yapıyor.



AK Parti'nin en Genç İl Başkanları arasında da yerini alan Başkan Adem Çalkın, AK Parti Hükümetinin Kars'ta yaptığı yatırımları yerinde görüyor, eksik gördüğü yatırımları milletvekilleriyle paylaşarak çözüm yolları arıyor. Hiçbir vatandaşı geri çevirmeyen Çalkın, eşit ve adaletli yaklaşımıyla da takdir topluyor.



AK Parti hükümetleriyle köylerine yatırım geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Bizler yıllarca hizmet görmedik. Köyümüze gelip giden olmadı. Şimdi hemen hemen ayda bir köyümüze başkanımız geliyor. Bizlerin sorunlar ve sıkıntılarımıza destek olarak çözüyor. Geçmişte yolumuz yoktu, suyumuz yoktu, sağlık ocağı yoktu, sağlık ocağı olan köyde doktor hemşire yoktu. Allah razı olsun şimdi her şeyimiz var. Cumhurbaşkanımızdan ve onun ekibinden Allah razı olsun. Bizlere insan olarak hizmet ediyorlar" dediler.



15 Temmuz hain kalkışma gecesinde de vatandaşları toplayarak tankların önünde duran Başkan Adem Çalkın, AK Parti'nin 17 yıllık geçmişinde Kars'taki İl Başkanları arasında en genç ve en çalışkanı olarak ta dikkatleri üzerine çekiyor.



Sabah erken saatlerde sokağa çıkan Başkan Adem Çalkın, düzenli olarak belirlediği ilçe, köy ve mahallelere giderek burada hükümetin yatırımlarını vatandaşlara tek tek anlatıyor. Çalkın'ın tutum ve davranışları vatandaşları da memnun ediyor. - KARS

Kaynak: İHA