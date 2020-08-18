AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki
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AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını kınadıklarını belirterek, haddi aşan bir açıklama olduğunu belirtti.

18.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:21

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını kınadıklarını belirterek, haddi aşan bir açıklama olduğunu belirtti.

Çalkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'in açıklamalarının kendisinden beklenen açıklamalar olduğunu, ancak Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının unutulduğunu söyledi.

Hükumetin politikalarını sürdüreceklerini anlatan Çalkın, "Biden'nın açıklamasını gördükten sonra, Türkiye'de oynanan oyunlara ve kurulan tuzakların müsaade edilmeyecek. Eski Türkiye yok artık. Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan icazet alacak Türkiye yok. Bu halkı yönetmeye kalkanlara artık kimse müsaade etmeyecektir. Bu böyle bilinmeli." dedi.

Parti olarak Kovid-19 tedbirlerine de hassasiyetle uyduklarını belirten Çalkın, salgın dolayısıyla ertelenen ilçe kongrelerinin ise 22 ağustos tarihi itibariyle başlanacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki

Kaynak: AA

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