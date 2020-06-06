AK Parti Kargı Teşkilatı'ndan Ahlatcı'ya ziyaret AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini belirterek, Çorum'un kalkınıp gelişmesi için gece-gündüz demeden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini belirterek, Çorum'un kalkınıp gelişmesi için gece-gündüz demeden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Kargı İlçe yönetimi, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'yı ziyaret etti. AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ziyarette ilçenin sorunları ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kargı ve ilçeye bağlı köylerde vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini dil getiren Ahlatcı, "Kargılı vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz salgın süresince tedbir almaları ve sağlıklarına dikkat etmeleridir. Biz Kargı için çalışmaya ve vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA