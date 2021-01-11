AK Parti Karapınar teşkilatından sağlık çalışanlarına "moral" ziyareti
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AK Parti Karapınar teşkilatından sağlık çalışanlarına "moral" ziyareti

11.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:00
AK Parti Karapınar teşkilatından sağlık çalışanlarına

AK Parti Karapınar teşkilatı, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karapınar teşkilatı, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Taşpınar ile Gençlik Kolları Başkanı Sinan Gümüşsoy, pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık personeline moral ziyaretinde bulundu.

Zengin ve beraberindekiler, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Akif Akyurt ve Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Ertuğrul Yaralı ve hastane çalışanları ile bir araya geldi.

Zengin, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, cansiperane ülkesi ve milleti için emek veren sağlık çalışanlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri fedakarca çalışıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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