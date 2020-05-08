AK Parti Karapınar İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
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AK Parti Karapınar İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

AK Parti Karapınar İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
08.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:04

AK Parti Karapınar İlçe Başkanlığına getirilen Yusuf Zengin, düzenlenen törenle görevi Nadi Tartan'dan devraldı.

AK Parti Karapınar İlçe Başkanlığına getirilen Yusuf Zengin, düzenlenen törenle görevi Nadi Tartan'dan devraldı.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un da katıldığı törende, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'e yetki belgesi verildi.

Zengin, "Bu kutlu görevi yüklenerek yeni yönetimimizle birlikte güzel ilçemize hep birlikte yararlı ve güzel hizmetler yapma gayreti içerisinde olacağız. Eski Başkan Nadi Tartan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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