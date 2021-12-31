AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'den Ankara ziyareti - Haberler
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AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'den Ankara ziyareti

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'den Ankara ziyareti
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Konya Milletvekili Halil Etyemez ve İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiler.

KONYA (AA) - AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Konya Milletvekili Halil Etyemez ve İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiler.

Başkan Zengin, yaptığı açıklamada ziyarette her iki bakana ilçeleriyle ile ilgili istekleri ilettiklerini belirtti.

Başkan Zengin, "Bakanlık bünyesinde Karapınar hakkında çeşitli konuları sunduğumuz toplantı inşallah ilçemizin yararına olacaktır. Bakanlarımızla yaptığımız görüşme sonrası Karapınar'da bundan sonra da çalışmaların devam edeceğini umuyoruz. Kendilerine gösterdikleri samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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