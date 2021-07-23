AK Parti Karapınar Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
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AK Parti Karapınar Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Karapınar Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

AK Parti 74. Karapınar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Belediye Yeni Düğün Salonu'nda yapıldı.

AK Parti 74. Karapınar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Belediye Yeni Düğün Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasında İlçe Başkanı Yusuf Zengin, yatıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Zengin, vatandaşlara her alanda hizmetlerin en güzelini sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Hizmet etmekten mutluyuz. Dönemin en güzel yıllarını yaşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, bölge milletvekillerimize, Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya ve Karapınar teşkilatımıza, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla Karapınar'ın çehresi değişmiştir. Hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise ülkeye her alan hizmet üreten parti oldukların belirterek, "Vatandaşlarımızın gönüllerine girdik. İnsanlarımızla aramıza hiç mesafe koymadık. İşte bizim başarımızın sırı burada yatıyor. Bazılarının hayal edemediği işleri AK Parti hükümeti yaptı. Bundan sonrada ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya; AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran, Bölge Koordinatörü Necati Sametoğlu, İlçe Koordinatörü İhsan Yıldırım, İl Yönetim Kurulu Üyesi Talip Özüdoğru, İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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