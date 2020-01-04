AK Parti Karapınar Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

04.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:24

AK Parti 73. Karapınar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasında AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan şunları söyledi:

"AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı Danışma Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İlçemizin bütün sorunlarını biliyoruz ve İlçemizin sorunlarını Konya Büyükşehir Belediyesi, İlçemiz Belediyesi, Bakanlarımız ve AK Parti Konya milletvekillerimiz ile birlikte çözmek için çalışıyoruz."

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de, "AK Parti hükümeti ve milletvekilleri olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz." dedi.

Danışma Meclisi toplantısına, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkan Yrd. Necati Sametoğlu, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı Başkanı Nadi Tartan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA