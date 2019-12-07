AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kollarından ziyaret
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AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kollarından ziyaret

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Gölükcü'yü ziyaret etti.

07.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:22
AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kollarından ziyaret

İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Gölükcü'yü ziyaret etti.

Ekin, ziyarette yaptığı konuşmada, halkın ve güvenliğine yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Karamürsel'in dokusunu zedeleyecek her türlü oluşumu bertaraf etmek için mücadele edecek olan güvenlik güçlerine en büyük desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Gölükcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaynak: AA
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