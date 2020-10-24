AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları yeni üye çalışmalarına hız verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları yeni üye çalışmalarına hız verdi

24.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:48
AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları yeni üye çalışmalarına hız verdi

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları, üye çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları, üye çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve üye çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ekin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği 1 milyon yeni üye çalışmaları kapsamında, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz.18 yıldır olduğu gibi şu anda da milletimizin partimize teveccühü ve desteği en üst seviyede. Üye çalışmalarımıza, hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yüzlerce üyemizi, AK Parti'ye kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Gönül seferberliğimize, yoğun desteklerinden dolayı hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Almanya'da Türk iş adamına iş yerinde polis şiddeti - HaberlerAK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları yeni üye çalışmalarına hız verdi - HaberlerErdoğan: "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek." - HaberlerErdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti." - HaberlerSağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı - HaberlerSon dakika: Erdoğan: "Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek." - HaberlerSon dakika haberleri | Pandemi dolayısıyla evde hareketsiz kalan çocuklar "Zorvayvır"da yarışarak stres attı - HaberlerSon dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır." - HaberlerSon dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş denilen devletlerin kendi vatandaşlarına bile faydalarının olmadığını gördük" - HaberlerSon dakika haberi... ABD'de bu çocuğu konuşuyor: Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Aliyev ile görüştüm, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor - HaberlerKan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı - HaberYatalak haliyle bu işi yapıyor: KOAH hastası uyuşturucu satıcısının evine baskın düzenlendi - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Sezen Aksu Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Yücel İldiz Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Denizli Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları yeni üye çalışmalarına hız verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:50:29. #1.15#
title