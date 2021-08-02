AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den ilçe ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den ilçe ziyaretleri

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den ilçe ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Ermenek ve Başyayla ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Ermenek ve Başyayla ilçelerini ziyaret etti.

Şeker ilk olarak Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli'yi makamında ziyaret ederek ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

İlçede esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Şeker, Ermenek Zeyve pazarına giderek burada esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

Daha sonra Kazancı beldesine geçen Şeker, burada Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel'i makamında ziyaret etti.

Şeker ardından Başyayla ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlere İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ali Terlemez ve parti üyeleri katıldı.

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den ilçe ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Meral Akşener Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Sevda Erginci Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den ilçe ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:00:45. #1.16#

title