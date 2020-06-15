AK Parti Karaman Milletvekili Eser'in köy ziyaretleri
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AK Parti Karaman Milletvekili Eser'in köy ziyaretleri

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser Karaman'da köy ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Karaman Milletvekili Eser'in köy ziyaretleri
15.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:50

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser Karaman'da köy ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Eser meclis çalışmalarından fırsat buldukça Karaman'a gelerek köy ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Merkeze bağlı Sudurağı Beldesi, Beydilli ve Ekinözü köylerini ziyaret ettiklerini ifade eden Eser, şunları kaydetti:

" Geçtiğimiz günde gerçekleşen yoğun dolu ve sağanak yağış sebebiyle zarar oluşan ekili arazileri yerinde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Üreticilerimiz başta bu yıl uygulanmaya başlanan münavebeli ekim, tarımda kullanılan enerji ücretlerinin yüksek olması ve kuyu ruhsatları olmak üzere bazı sorunları bize iletti. Özellikle kuyu ruhsatları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüşerek çalışmalar başlatıldı. Yaptığımız ziyaretlerde yoğun ilgi ve misafirperverlikleri için köylülerimize sonsuz teşekkürler ederim."Ziyaretlerde Eser'e Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, TKDK İl Koordinatörü Özgür Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile Karaman Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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