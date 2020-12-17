AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı
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AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı

17.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:50
AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eser, mesajında Mevlana'nın sadece bu coğrafyada değil tüm coğrafyalar üzerinde etkili izler bırakmış büyük bir kişi olduğunu belirtti.

Mevlana'nın düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Allah dostu bir mutasavvıf olduğunu aktaran Eser, Mevlana'nın Allah yolunda bir ömür sürdüğünü anlattı.

Karaman'la Mevlana'nın büyük bir bağı olduğuna işaret eden Eser, şunları kaydetti:

"Gençlik yıllarını Karaman'da geçiren Mevlana, eğitimini de burada tamamladı. Mevlana, Karaman'da 7 yıl kalmış, bu süre içerisinde sevginin, hoşgörünün pekişmesine, bütün Anadolu'ya yayılmasında önderlik etmiştir. Mevlana, 7 yılın sonunda Selçuklu sultanının daveti sonucunda Konya'ya göç etmiştir. Fakat kendisi için çok önemli değerlerini, gözünün nuru annesini ve ağabeyini Karaman halkına emanet etmiştir. Aktekke Camisi'ndeki bu emanetler şehrimiz için çok önemlidir. Mevlana Hazretleri için en güzel ziyaretçiler, annesinden de selam getiren ziyaretçilerdir. Karaman'a gelip, kenti gezen, Mevlana'nın yakınlarının mezarlarını ziyaret edenlerin, onlardan aldıkları selamı Konya'ya götürmeleri daha anlamlı olacaktır. Bu düşüncelerle Mevlana'yı vefatının 747. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:58:56. #1.14#
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