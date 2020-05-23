AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Ramazan Bayramı mesajı AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eser, mesajında, son bir kaç aydır tüm insanlığın zorlu bir süreçten geçtiğine şahitlik ettiklerini belirtti.

Bu süreçte alınan önlemlerin güzel sonuçlar verdiğini dile getiren Eser, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda Ramazan-ı Şerif'i camilerde milletçe, saf saf ve omuz omuza ihya edemedik. Bu zorluğu ve hüznü Ramazan Bayramı'nda omuzlayıp atlatacağımızdan şüphem yok. Bayram sonrası sosyal hayatın belirli bir süreçte normalleşmesi başlayacak. İnşallah güzel günleri yine bilinç ve ihtiyat ile hep beraber getireceğiz. Ramazan-ı Şerif sonrası Rabb'imizin hediyesi olan bayramın tüm insanlığa sağlık, sıhhat, afiyet, muhabbet ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA