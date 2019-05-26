AK Parti Karaman İl Teşkilatı, il yönetimini tanıttı

AK Parti Karaman İl Başkanlığı tarafından il yönetimi tanıtımı ve tanışma toplantısı düzenlendi.

İl Başkanı Abidin Çağlayan, parti il binasında düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Nisan tarihinde AK Parti Karaman İl Başkanlığına atandığını söyledi.

Oluşturulan yeni İl yönetim kurulunun genel merkez tarafından onaylandığını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Yeni yönetim kurulunu oluştururken deneyim, birikim ve donanımıyla partimize katkı sağlayacak güçlü bir takım oluşturmaya gayret ettik. Yönetim kurulundaki her bir arkadaşımız yetenekleri, deneyimleri ve kişilikleri ile tercih edilmiş, her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımızdır. Bu anlamda bundan sonraki süreçte yeni yönetimdeki arkadaşlarımız yapacağı çalışmalar, ortaya koyacakları performans ve gayret ile güvenenleri mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum."

Tüm teşkilatlar olarak ilk günkü heyecan ile çalışmalara devam edeceklerini belirten Çağlayan, "Heyecanımıza yeni bir soluk kazandıracak çok kıymetli arkadaşlarımızı aramıza dahil ettik. Yeni yönetim kurulumuzu oluştururken, AK Partimize, Karamanımıza gönül vermiş insanlarla istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunmaya gayret ettik" ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA