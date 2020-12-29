AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:01
AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan AA'nın

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çağlayan, yönetim kurulu üyeleri Özlem Attar ve Yunus Kartal ile birlikte Anadolu Ajansı Karaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Çağlayan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "lastiklerden voleybol sahası" karelerine oy veren Çağlayan, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını seçti.

AK Parti İl Yönetimi olarak kongre sonrası çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Çağlayan, bu anlamda basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

AA'nın, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla her zaman gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"AA, yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve görüntülerle Cumhuriyet'imizin arşivi ve hafızasıdır. Fotoğrafları incelediğimde 2020 yılında yaşananlar gözlerimin önünde canlandı. Fotoğrafların tamamı birbirinden güzel. Çekenlerin ellerine sağlık. AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece var olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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