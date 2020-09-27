AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi

27.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:28
AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına atanan Özge Özcan, 6. Olağan Kongrede Kadın Kolları Başkanlığına seçimle geldi.

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına atanan Özge Özcan, 6. Olağan Kongrede Kadın Kolları Başkanlığına seçimle geldi.

Karaisalı Belediyesi Düğün salonunda yapılan kongrede konuşan AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak, "Yeni Başkanımız Özge Özcan'a ve yönetimine başarılar dilerim. Hizmet bayrağını devreden Saniye Usta Başkanıma teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları eski Başkanı Saniye Usta ise şunları kaydetti:

"2014'te Dürdane Çopuroğlu Başkanımdan almış olduğumuz bayrağımızı bugüne denk başarımıza başarı katarak yolumuza devam ettik. ve bu kutlu yolda bizimle birlikte görev yapan tüm kadın kolları yönetimimize ve mahalle başkanlarımıza üyelerimize ve tabi ki değerli seçmenlerimizden Allah razı olsun hep birlikte bu başarıya imza attık. Bugün bayrağımızı yol arkadaşım Özge Özcan'a teslim ettik. Rabbim yolunu açık etsin. İnanıyorum ki başarımıza başarı katarak yola devam edecektir" - ADANA

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Volkan Bozkır Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Özlem Yıldız Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 09:31:53. #1.14#
title