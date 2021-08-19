AK Parti Karabük teşkilatlarından Şenpazar'a yardım tırı

AK Parti Karabük teşkilatı, etkili yağışların ardından sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine yardım tırı gönderdi.

AK Parti Karabük teşkilatı, etkili yağışların ardından sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine yardım tırı gönderdi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere içinde su, gıda ve temizlik ürünleri dolu 1 yardım tırı Şenpazar ilçesinde sel afetinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere afet bölgesine uğurlandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, sel afetinden etkilenen vatandaşlar için AK Parti Karabük teşkilatları olarak yardım kampanyası düzenlediklerini bildirdi.

Temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu tırı Şenpazar'a ulaştırdıklarını belirten Altınöz, "Rabbim tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza buyursun. Bölge halkına geçmiş olsun. Her zorlukta daima milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu