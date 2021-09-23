AK Parti Karabük teşkilatından 15 yaşındaki Berat'a yardım eli - Haberler
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AK Parti Karabük teşkilatından 15 yaşındaki Berat'a yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
AK Parti Karabük teşkilatından 15 yaşındaki Berat'a yardım eli

Karabük'te sol kolunda engeli bulunan oğlu için yardım çağrısında bulunan üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş'a AK Parti Karabük teşkilatı el uzattı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te sol kolunda engeli bulunan oğlu için yardım çağrısında bulunan üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş'a AK Parti Karabük teşkilatı el uzattı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan Gülsüm Karakuş, sol kolunda engeli bulunduğu için sürekli intihar girişiminde bulunan oğlunun tedavisi için yardım istemişti. Çaresiz annenin sesini duyan AK Parti Karabük teşkilatı harekete geçti.

AK Parti Karabük Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, Yönetim Kurulu Üyeleri Zühal Kahraman ve Nagihan Erkal, olay hakkında bilgi almak için Karakuş ailesinin evini ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcısı Emlik, 15 yaşındaki Berat için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Tedavisi için konuyla yakından ilgileneceğiz ve tedavi sürecini de takip edeceğiz" dedi.

Anne Karakuş, ziyaretlerinden dolayı AK Parti Karabük teşkilatına teşekkür ederek, çocuğunun bir an önce sağlığına kavuşmasını çok istediğini söyledi. - KARABÜK

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