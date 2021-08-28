AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti

AK Parti Karabük teşkilatınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti Karabük teşkilatınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, il ve ilçe teşkilatı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İsmail Altınöz, burada yaptığı açıklamada, aşurenin insanları bir araya getiren en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa ve kardeşliğe bakması ve yüreğimizin sevgi saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir." dedi.

Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını dileyen Altınöz, tüm Karabüklülerin ve İslam aleminin muharrem ayını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu