AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti

AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük teşkilatınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti Karabük teşkilatınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, il ve ilçe teşkilatı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İsmail Altınöz, burada yaptığı açıklamada, aşurenin insanları bir araya getiren en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa ve kardeşliğe bakması ve yüreğimizin sevgi saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir." dedi.

Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını dileyen Altınöz, tüm Karabüklülerin ve İslam aleminin muharrem ayını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kemal Sunal Metin Çekmez Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:48:26. #1.14#

title