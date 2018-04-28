AK Parti Karabük Teşkilatı 2 Mayıs'ta Temayül Yoklaması Yapacak

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz aday adaylığı başvurularıyla ilgili yaptığı açıklamada yoğun teveccüh aldıklarını söyledi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti'de aday adaylığı sürecinin başladığını dile getirerek, "Dün itibariyle 5 arkadaşımız aday adaylık müracaatlarını il başkanlığımıza verdi. Bugünde 10-12 civarında arkadaşımız başvuracak. Kalabalık şekilde gelmek isteyenler olabileceğini düşünerek belli bir saat randevusu vererek İnşallah bugün akşama kadar müracaatları alacağız. Pazar günü saat 24.00 itibariyle aday adaylığı müracaatları sona erecek. Genel Merkezimizin belirlediği takvime göre pazar günü aday adaylığı süreci bittikten sonra 2 Mayıs Çarşamba günü teşkilat temayülü gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmasında temayülle ilgili de bilgiler veren Altınöz, "Temayüle mevcut milletvekillerimizden aday adayı olanlar girmiyor. Önceki milletvekilleri olsun, sadece genel merkezde yönetici olanlar, ana kademe MKYK üyeleri, bir de mevcut milletvekilleri dışında, aday adayı müracaatları olan herkes temayüle giriyor. Ana kademelerde, il yönetimi, disiplin kurulu, etik kurulu, ilçe yönetimleri, mahalle ve köy başkanları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri bu temayülde oy kullanacak." diye konuştu.

Sürecin darlığını da göz önüne aldıklarını ifade eden AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, şunları söyledi:

" 1 Mayıs Salı günü akşamı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde aday adayı tanıtımı yapacağız. Orada da aday adayı olan arkadaşlar stant kurabilir. İlçe başkanlarımızdan da rica ettik. Temayülde oy kullanacak olan arkadaşlarımızı o gün ki tanıtıma getirmelerini rica ettik. Herkese fırsat eşitliği sağlayarak bunu gerçekleştireceğiz İnşallah. Temayül sonuçları burada açıklanmayacak. Genel merkezden de temayülle ilgili görevler gelecek. Çarşamba günü saat 10.00 ile 16.00 arasında Yıldırım Düğün Salonu'nda temayül gerçekleştirilecek. Sonuçlar toparlanıp genel merkez yöneticilerimizle birlikte genel merkeze teslim edilecek. İnşallah hayırlı bir netice çıkar. Burada geniş bir teveccüh var. Bu da AK Parti'nin ne kadar dinamik ne kadar teveccüh gösterildiğinin gerçeği. Diğer partilerin adaylarının kim olduğu önemli değil biz kendimize bakacağız." - KARABÜK