AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti
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AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.

08.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:30
AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.

Ziyarette milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Gül'den Karabük ve ilçelerine ait talep ve projeleri değerlendirip, desteklerini isteyerek, "Bakanımıza çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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