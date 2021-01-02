AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, Eflani ilçesini ziyaret etti
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AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, Eflani ilçesini ziyaret etti

02.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:38
AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, Eflani ilçesini ziyaret etti

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eflani ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eflani ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçede açık olan esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileyen Ünal, görevi başındaki polis ekiplerine sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.

Ovaçalış köyünü de ziyaret eden Ünal, köylülerle bir süre sohbet etti.

Milletvekili Ünal, yaptığı açıklamada, Ovaçalış köyü ve çevresinde yapılan hizmetleri değerlendirip, vatandaşların isteklerini dinlediklerini söyledi.

Sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Ünal, "Bütün hemşerilerim hayırlı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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