AK Parti Karabük İl Kongresi 19 Ocak'ta yapılacak
09.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:28
AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresi'nin 19 Ocak Salı günü yapılacağı bildirildi.
AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresi'nin 19 Ocak Salı günü yapılacağı bildirildi.
AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "7. Olağan İl Kongremiz Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda, mevcut İl Başkanı İsmail Altınöz'ün aday olacağı İl Kongresi, 19 Ocak Salı günü Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda saat 12.30 yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu