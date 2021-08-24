AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları'na plaket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları'na plaket

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları'na plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları'na AK Parti Genel Merkezi tarafından afet bölgelerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları'na AK Parti Genel Merkezi tarafından afet bölgelerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, plaketi AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik'e AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 81 İl Gençlik Kolları Başkanları istişare toplantısında takdim etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik'e partisi ve teşkilatları adına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Ülkemizde son günlerde yaşadığımız afetler sonrasında ihtiyaç olan bölgelerde teşkilatınızla gerçekleştirmiş olduğunuz yardım çalışmaları dayanışmanın en güzel örneği oldu" dedi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Çelik, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'a teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır."
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur."
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Serdar Ortaç Celil Nalçakan
Spor Arda Güler Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları'na plaket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:34:13. #1.15#

title