AK Parti Karabük İl Başkanlığı Kongresi 19 Ocak'ta yapılacak
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AK Parti Karabük İl Başkanlığı Kongresi 19 Ocak'ta yapılacak

11.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:05
AK Parti Karabük İl Başkanlığı Kongresi 19 Ocak'ta yapılacak

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, il başkanlığı kongresinin 19 Ocak'ta yapılacağını belirtti.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, il başkanlığı kongresinin 19 Ocak'ta yapılacağını belirtti.

Altınöz, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, AK Parti Karabük İl Kongresinin 19 Ocak Salı günü saat 12.30'da yapılacağını söyledi.

İlçe kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Altınöz, "Katılım, birlik ve beraberlik açısından çok güzel kongreleri geride bıraktık. Yenilenme ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna uygun şekilde gerekli çalışmalarımızı teşkilat olarak milletvekillerimizle birlikte yapıyoruz." dedi.

Altınöz, il kongresiyle ilgili olarak yarın yapılacak gibi hazır olduklarını AK Parti Genel Merkezi ile paylaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da tensipleriyle genel merkezimiz tarafından yapılacak olan AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresi'nde il başkan adayı olarak şahsıma görev verilmiştir. 3,5 yıldır il başkanlığı yapmaktayım. Elimizden geldiği kadar devamlı Karabük'ün hayrına olan hususlarda gece gündüz demeden çalışmaktayız. Kongremiz teşkilatımıza ve Karabük'ümüze hayırlı olsun."

Kongre sürecinde sağlık yönünden tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Altınöz, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde kongrenin yapılacağını kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da il genelinde çok ciddi çalışmaların yapıldığını ve büyük yatırımların alındığını anlattı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise kongrenin bundan sonra yapılacak seçimler için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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