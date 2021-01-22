AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, mazbatasını aldı
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AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, mazbatasını aldı

22.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:36
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, mazbatasını aldı

AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen İsmail Altınöz, mazbatasını aldı.

AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen İsmail Altınöz, mazbatasını aldı.

Kongrede AK Parti'nin Karabük İl Başkanlığa seçilen Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Adliyesine gitti.

Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Altınöz, kongrenin partisine ve Karabük'e hayırlı olmasını dileyerek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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