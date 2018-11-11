AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz'ün Acı Günü

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ün, vefat eden anneannesi Emine Çolak defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 85 yaşındaki Çolak, hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Çolak'ın cenazesi Bürnük köyü Yazıcılar Mahallesi'ne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, bazı daire müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle partililer ve çok sayıda Karabüklü katıldı.

Çolak'ın cenazesi, kılanan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.