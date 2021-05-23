AK Parti Karabük heyeti, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi

AK Parti Karabük heyeti, Ovacık ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı entegre devlet hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi.

AK Parti Karabük heyeti, Ovacık ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı entegre devlet hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi.

Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, ortak yaptıkları açıklamada, Karabük ve ilçelerinde sağlık alt yapısının yatırımlarla daha da güçlendiğini bildirdi.

En güzel hizmetleri kente kazandırmanın mücadelesi içerisinde olmaya devam edeceklerini belirten Ünal ve Güneş, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi'nin tamamlanmasıyla hastanesi olmayan ilçe kalmayacağını kaydetti.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de hastaneyi en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını bildirdi.

İncelemede, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Ovacık İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu