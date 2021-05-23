AK Parti Karabük heyeti, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karabük heyeti, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi

AK Parti Karabük heyeti, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük heyeti, Ovacık ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı entegre devlet hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi.

AK Parti Karabük heyeti, Ovacık ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı entegre devlet hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi.

Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, ortak yaptıkları açıklamada, Karabük ve ilçelerinde sağlık alt yapısının yatırımlarla daha da güçlendiğini bildirdi.

En güzel hizmetleri kente kazandırmanın mücadelesi içerisinde olmaya devam edeceklerini belirten Ünal ve Güneş, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi'nin tamamlanmasıyla hastanesi olmayan ilçe kalmayacağını kaydetti.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de hastaneyi en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını bildirdi.

İncelemede, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Ovacık İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Cahit Özkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Karabük heyeti, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 10:21:41. #1.15#

title