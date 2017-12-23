AK Parti Karabük 6. Olağan İl Kongresi
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Arakan'ın derdi bizim derdimizdir.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Arakan'ın derdi bizim derdimizdir. Bağdat'ın derdi de bizim derdimizdir. Filistin'in davası bizim davamızdır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Şam'ın hukukunu savunmak bizim meselemizdir. Arakan'da, Astana'da, Kudüs'te, Birleşmiş Milletler'de insanlığın haysiyetini savunmak da bizim görevimiz olmuştur." dedi.
Yıldırım, Soğuksu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Karabük'ün heyecanının her zaman AK Parti'nin gücüne güç kattığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her bir AK Parti neferinin, Türkiye'nin bir köşesinde milletle bir arada olduğunu, milletin derdiyle dertlendiğini ifade eden Yıldırım, memleket sevdalısı olduklarını kaydetti.
Yıldırım, Karabük'ün, 2002'de kutlu yolculuğa çıktıkları ilk günden beri yanlarında olduğunu dile getirerek, "Karabük bizi her zaman bağrına bastı. Genel seçimlerde yüzde 45 ile başlayan desteğiniz en son 16 Nisan'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunda yüzde 60'ın üzerine çıktı. Büyük bir destan yazdınız 16 Nisan'da." diye konuştu.
Yıldırım, 2019'da Türkiye'nin 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonunlarına giden yolda, aydınlık yarınların inşasında bir ve beraber Türkiye olacaklarını söyledi.
"Engelleri aşa aşa bugünlere geldik"
AK Parti'nin "önce insan" diyerek yola çıkan bir hareket olduğunu anlatan Yıldırım, "Bizim siyasetimizin esası, temeli 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet'tir. Ülkeye eser kazandırmaktır. Her bir vatandaşımızın mutluluğu için siyasi bir mücadele içindeyiz. Her bölgemizin, her şehrimizin mutluluğu, kalkınması için çalışıyoruz. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Engelleri aşa aşa bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, vesayet odakları, terör, darbe teşebbüsü, ekonomik kriz ve engellerin AK Parti'nin kutlu yürüyüşünü asla durduramadığını söyleyerek, ele ele vererek Türkiye'yi birlikte sahiplendiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak bütün kasırgaları, fırtınaları, saldırları birlikte aştıklarını vurgulayan Yıldırım, birer nefer olduklarını bildirdi.
Yıldırım, "Esas olan AK Parti davası ve Türkiye'dir." dedi.
"Otorite boşlukları sona ermeden bölgede bize rahat yok"
Sadece Türkiye'nin değil bölgenin, insanlığın huzur ve refahı için çalıştıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bölgede yaşanan acılar dinmedikçe biz görevimizi tamamlamış olamayız. İnsanlığı tehdit eden işgaller, iç savaşlar, otorite boşlukları sona ermeden bölgede bize rahat yok. 81 vilayetimizin kaderiyle, 80 milyon insanımızın geleceğiyle, insanlığın bekasıyla yakından ilgiliyiz. Arakan'ın derdi bizim derdimizdir. Bağdat'ın derdi de bizim derdimizdir. Filistin'in davası bizim davamızdır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Şam'ın hukukunu savunmak bizim meselemizdir. Arakan'da, Astana'da, Kudüs'te, Birleşmiş Milletler'de insanlığın haysiyetini savunmak da bizim görevimiz olmuştur."
(Sürecek)