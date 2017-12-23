AK Parti Karabük 6. Olağan İl Kongresi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "En önemli görev içi doldurulmuş görevdir, hakkı verilmiş görevdir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "En önemli görev içi doldurulmuş görevdir, hakkı verilmiş görevdir." dedi.
Soğuksu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Karabük 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Sorgun, 2019'a bir yıl kaldığını ve o yıl 3 seçim olduğuna dikkati çekti.
Partinin her kademesinde görev alan insanın kendisini sorumlu hissetmesi gerektiğini ifade eden Sorgun, "En önemli görev içi doldurulmuş görevdir, hakkı verilmiş görevdir." dedi.
Şehit Ömer Halisdemir'i örnek veren ve Halisdemir'in görevini layığıyla yapan yüz binlerce askerden birisi olduğunu belirten Sorgun, "Konuşma yaptığım salonlarda 15 Temmuz'dan önce Halisdemir'i tanıyan var mı diye soruyorum, kimse tanımıyor. 15 Temmuz'dan sonra diyorum, herkes tanıyor. Neden? Vaktinde görevini yapmış olmasından. Onun için gerek kadın kolları, gençlik kolları, ne olursak olalım hangi görev verilmişse verilsin görevlerimizin hakkını verelim. Bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da güçlü devlet için güçlü millet gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya önderlik ettiğini vurguladı.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de Başbakan Binali Yıldırım'ı Karabüklü olarak kabul ettiklerini ve onun sayesinde kente çok sayıda yatırımın yapıldığını örnekler vererek anlattı.
Kongrede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de hazır bulundu.