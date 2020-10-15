AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Eyce: "AK Noktalar büyük ilgi görüyor"
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AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Eyce: "AK Noktalar büyük ilgi görüyor"

15.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:18
AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Eyce:

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Serap Eyce, AK Noktalar'ın vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirtti.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Serap Eyce, AK Noktalar'ın vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirtti.

Eyce yaptığı açıklamada AK Parti'nin gönül seferberliğinin İzmir'de tutmaya başladığını, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığının da pazar yerlerinin etrafına kurduğu AK Noktalarla vatandaşların talep ve isteklerini dinlediğini kaydetti.

Eyce, "AK Noktalar gönül seferberliği kapsamında büyük ilgi görüyor. Vatandaşlarımız sadece seçmen olmanın bilincinde değil aynı zamanda ülkesine, milletine ve AK Parti'sine sahip çıkmanın da bilincinde. Onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin 2023 ve 2071'leri AK Parti'nin vizyonu ve kadrolarıyla oluşacak. AK Parti'ye üye olarak bu vizyona ve kadrolara olan güvenlerini gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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