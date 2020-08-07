AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca'dan kentsel dönüşüm açıklaması AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar'da kentsel dönüşümün yıllardır açılan davalar yüzünden yapılamadığını öne sürdü.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar'da kentsel dönüşümün yıllardır açılan davalar yüzünden yapılamadığını öne sürdü.

Doğruca, yaptığı yazılı açıklamada, son meclis toplantısında Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendisinin kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalara dahil edilmediğini beyan ettiğini aynı gün AK Parti İzmir Milletvekilimiz Necip Nasır'a kendisine bakan yardımcısından randevu aldığı ve görüştüğü için teşekkür ettiğini aktardı.

Selvitopu'nun kentsel dönüşüme ortak edilmesini söylediğini ancak zaten belediye ile ortak hareket edilerek yapıldığını ifade eden Doğruca, şunları kaydetti:

"Bunun için uzlaşma komisyonları kurulmuşken, bir anda kendi meclis üyeleriyle vatandaşlara eksik bilgiler vererek burada kentsel dönüşümün yanlış yapıldığını söyleyerek dava açmalarını kendileri istediler ve ayrıca kendileri de dava açtılar. Kentsel dönüşümü geciktirdiler. Karabağlar'da kentsel dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor ama Türkiye'de bir ilk uygulamayı hayata geçirerek, vatandaşa deniliyor ki ister kendin yap, yapacak firma bul, anlaş yap, ister TOKİ ile anlaşarak yap. Yeşil alan azlığından dolayı projeye itiraz ediliyor. Oysa Poligon'daki alanın Karabağlar'a Millet Bahçesi olarak katılmasıyla ilçemiz, yeşil alan anlamında zengin bir ilçe olacak. Bir de diyorlar ki, 2.4 emsal olmasın 2 olsun. Bu vatandaşı mağdur eder. İnsanlar kentsel dönüşüme evlerine verdiklerinde, karşılığında daha küçük bir yer almak istemez. Bu kentsel dönüşümün önünü tıkar."

Olaya siyasi yaklaşıldığını iddia eden Doğruca, "Vatandaşı düşünerek değil, siyaseten ne kaybedeceklerini, ne kazanacaklarını düşünerek hareket ediyorlar. Olaya vatandaşların gözüyle değil, siyasi olarak bakıyorlar. Sonuçta yıllardır bekleyen kentsel dönüşüm var ve yıllardır bekleyen Karabağlar var. Kentsel dönüşüm, Karabağlar'da sadece mimarı açıdan değil, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan da büyük gelişime neden olacak." dedi.

Kaynak: AA