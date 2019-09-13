AK Parti Kahta'da istişare toplantısı düzenledi

13.09.2019 11:18

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in başkanlığında genişletilmiş dayanışma ve istişare toplantısı düzenlendi.



AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İlçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, köy muhtarları, mahalle köy temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.



Toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin girmiş olduğu kongre sürecine ilişkin kısa açıklamada bulunarak kongre öncesi Adıyaman İl Teşkilatı olarak geniş çaplı bir katılım gerçekleştirdiklerini söyledi.



Başkan Dağtekin, "Bizler, Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu yolu dava olarak görüyoruz. Onun çizgi olarak gösterdiği hedefleri de hedef edindik. Genel Başkanımız, büyük kongrenin 2020 Ekim ayında yapılacağını açıkladı. Bu da ilçe kongrelerinin 2020 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Bizler teşkilat olarak işimize yapmaya devam edeceğiz. Teşkilatlar olarak bizler her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere göstermiş olduğu yolu dava olarak, çizgi olarak gösterdiği hedefi de hedef edineceğiz "dedi.



AK Parti'nin hedeflerine dikkat çeken Başkan Dağtekin, "2023'te partimizin iktidar yılı olacak. Bizde rehavet ve bitkinlik olmaz. Bizler teşkilatız. Bizler bu davanın hamalı olduğumuzu kabul etmişiz ve biz bu davanın emrindeyiz. Bizim mevkide makamda gözümüz yok. Mevkiler, makamlar gelip geçicidir. Nice başkanlar, nice teşkilatlar gelip geçti. Hepsini hayırla yad ediyoruz. Hepsine hürmetimiz var. İsterse bugün HDP'ye gitmiş olsun, isterse CHP'ye. Hangi partiye gitmişlerse gitsinler. Benim partime emek vermiş, gayret göstermiş her kese şükranlarımızı sunuyoruz. Biz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Kim geçmişte taş üstüne bir taş koymuşsa o bizim değerlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA