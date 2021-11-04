AK Parti Kahramanmaraş teşkilatından kan bağışı kampanyasına destek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Kahramanmaraş il teşkilatı, Türk Kızılay'ınca yürütülen kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve partililer, Demokrasi Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırına gelerek bağışta bulundu.

Görgel, kan bağışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin zaman zaman kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın 168 yıldır insanlığa hizmet eden önemli bir kurum olduğunu ifade eden Görgel, "Vermiş olduğumuz kanlar belki de bir canın kurtulmasına vesile olacaktır. O yüzden bu bilinçle vatandaşlar olarak hepimizin bu noktada hassasiyet göstermesi çok önemli. Çünkü gerçekten her bir kana ihtiyaç var. Türk Kızılay'ı da bu konuda defaatle bildirimlerini yapıyor ve vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyor. Biz de gelen o bildirimlere duyarsız kalamıyoruz ve kanlarımızı veriyoruz. Bugünde öyle bir gün yaşadık." diye konuştu.

Görgel, teşkilat olarak kan bağışını rutin hale getirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de düzenli olarak kan bağışında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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