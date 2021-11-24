AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Aksu Çayı'ndaki kirliliği engellemek için verdikleri kanun teklifini anlattı Açıklaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifiyle, Aksu Çayı'nın kirliliğinin ortadan kalkacağını belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Özdemir, Sezal ve Habibe Öçal, Aksu Çayı'nın kirliliğinin önüne geçmek ve sanayi gelişimini sisteme bağlamak üzere verdikleri teklifin detaylarına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özdemir, Aksu Çayı'nın kirliliğinin önüne geçmek için attıkları en somut adımın, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olduğunu söyledi.

Aksu Çayı'nın kirliliğinin önlenmesiyle ilgili tüzel kişilik oluşturulması ve bu kirliliğin önüne geçecek üretim tesislerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Bunu bir kanuna bağladık. Bu teklifle, Kahramanmaraş'a 3 yeni organize sanayi bölgesi kurulacak. Bu organize sanayi bölgelerimizin asıl önceliği; Aksu Çayımızın kirliliğini ortadan kaldıracak krediyle, hibeyle, yatırımla üretim tesislerini bir an önce hayata geçirecek bir tüzel kişilik oluşturmak ve bunun finansmanını sağlamak." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 3 yeni sanayi bölgesi ile bundan sonra yapılacak fabrikaların da bir sistemle doğaya zarar vermeden üretime katılmasını sağlayacak yeni model oluşturulduğunu anlatan Özdemir, Kahramanmaraş'ın Türkiye'ye bu konuda öncülük ettiğini belirtti.

Afşin-Elbistan Termik Santrali Çöllolar Bölgesi olarak bilinen kömür sahasında, Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) kurduğu işletme tesisini Türkiye Kömür İşletmelerine devrettiğini anlatan Özdemir, Türkiye Kömür İşletmelerinin bölgeyi işletmeye açmakla ilgili izin süreçlerini başlattıklarını söyledi.

Özdemir, Çöllolar bölgesi olarak bilinen bu alanda 6 ay içinde faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde EÜAŞ'a bağlı işletmelere tayin edilen işçilere bir davet gönderilerek onlardan talep alınacağını bildirdi.

Özdemir, "Çalışmak isteyenler burada istihdam edilecek. Orada 1000 yeni istihdam oluşacak. İşletme, hizmet alım ihalesi yoluyla kalan işçi istihdamını tamamlayacak." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ise dün komisyonda "Erkenez", "Aksu" ve "Türkoğlu 2" adlarıyla organize sanayi bölgesi kurulması için teklif verdiklerini ve kabul edildiğini anımsattı.

Sezal, "Burada kurulan OSB ve yönetimler sayesinde Bakanlığımız üzerinden uygun krediler ve hibe alarak fabrikaların atıklarından dolayı ortaya çıkan sıkıntıyı bertaraf etmek için bir arıtma tesisi kurma çabasındayız. Bu uygun kredinin verilebilmesi için yönetimsel anlamda OSB'lerin kurulması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Sezal, teklif kanunlaştığında, Aksu Çayı'nın kirliliğinin ortadan kalkacağını kaydetti.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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