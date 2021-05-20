AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Afşin'deki aromatik bitki bahçelerini inceledi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin ilçesindeki aromatik bitki bahçelerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin ilçesindeki aromatik bitki bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Öçal, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret için geldiği Afşin'de lavanta ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği bahçeleri gezerek üreticilerden bilgi aldı.

Öçal, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl hasadı yapılan lavantaların işlendiğini ve sabun haline getirildiğini belirterek, ilçenin isminin lavantayla anılmaya başladığını söyledi.

Amaçlarının bölgede üretilen lavantanın isminin ilçenin eski ismi "Efsus" markası adı altında Türkiye'ye duyurmak olduğunu ifade eden Öçal, şunları kaydetti:

"Bunu meclisimizdeki bir siyasi parti hariç tüm partilerin milletvekilleri ve genel başkanlarına ilettik. İnanılmaz olumlu geri dönüşler aldık. Birçok milletvekilimiz 'Lavanta Afşin'de yetişiyor mu, nasıl yetişiyor, ne kadar alanda üretim yapılıyor, bu işi nasıl başardınız' gibi sorular sorarak Afşin'i tebrik ettiler. Bu çalışmanın arkasında belediyemiz var. Siyasiler olarak da tanıtım noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız. Afşin lavanta ve diğer aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında Türkiye'nin marka şehri olmaya aday."

Ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Afşin İlçe Başkan İsmail Safi de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk