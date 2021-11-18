AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajları

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz İmran Kılıç Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında şunları kaydetti:

"AK Parti Kahramanmaraş milletvekilimiz, dava ve yol arkadaşımız İmran Kılıç'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, " Kahramanmaraş Milletvekilimiz sayın İmran Kılıç'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. İmran ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet makamını ali eylesin." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum İmran Bey'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

"Çok üzgünüz"

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kahramanmaraş Milletvekili, kıymetli arkadaşımız İmran Kılıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise mesajında "Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş Milletvekili sayın İmran Kılıç'ın vefat haberinden derin bir üzüntü duydum. Sayın Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Bey, dar-ı bekaya yürüdü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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