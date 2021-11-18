AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti - Haberler
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından duyurduğu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat haberi öğrenildi. Bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi. - ANKARA

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