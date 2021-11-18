AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 64 yaşındaki İmran Kılıç, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefat haberini alan AK Parti'li isimler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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