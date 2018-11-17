AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Aday Adayları Belirlendi
KAHRAMANMARAŞ (İHA) – AK Parti’den Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığı için başvuru süreci tamamlanarak aday adayları belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) – AK Parti'den Kahramanmaraş'ta belediye başkanlığı için başvuru süreci tamamlanarak aday adayları belirlendi.
Türkiye geneli 31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen son gün olan 16 Kasım 2018 tarihinde aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı. Yapılan başvurulara bakıldığında, büyükşehir belediyesi için 5 kişi aday adaylık başvurusunda bulunurken, ilçe belediyeler için toplam 100 kişi aday adayı olarak başvuru yaptı.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca yapılan açıklamada büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlığı için başvuru yapan aday adaylarının listesi şu şekilde:
1 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Adnan Nacar
2 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Murat Ermeydan
3 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Mustafa Buluntu
4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Mustafa Uzunlar
5 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanılığı Aday Adaylığı Özlem Sarıfakıoğlu
6 Kahramanmaraş Afşin Cüneyt Yücel İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
7 Kahramanmaraş Afşin Furkan Kılınç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
8 Kahramanmaraş Afşin Hasan Kızılay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
9 Kahramanmaraş Afşin Hüseyin Özdemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
10 Kahramanmaraş Afşin İsmail Kaya İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
11 Kahramanmaraş Afşin Mehmet Ali Taşkale İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
12 Kahramanmaraş Afşin Mehmet Meşe İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
13 Kahramanmaraş Afşin Yahya Arslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
14 Kahramanmaraş Andırın Abdullah Tor İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
15 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Bahar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
16 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Gültekin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
17 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Sinan Gökşen İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
18 Kahramanmaraş Andırın Ayşegül Doğan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
19 Kahramanmaraş Andırın Burak Çığşar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
20 Kahramanmaraş Andırın Duran Peksoy İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
21 Kahramanmaraş Andırın Hamza Tor İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
22 Kahramanmaraş Andırın Hasan Önsel İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
23 Kahramanmaraş Andırın İsmail Omuş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
24 Kahramanmaraş Andırın Mehmet Gelir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
25 Kahramanmaraş Andırın Murat Dal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
26 Kahramanmaraş Andırın Şaban Avcı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
27 Kahramanmaraş Çağlayancerit Bekir Başlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
28 Kahramanmaraş Çağlayancerit Halide Güler İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
29 Kahramanmaraş Çağlayancerit İsmail Celfin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
30 Kahramanmaraş Çağlayancerit Küçük Mehmet Yıldızlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
31 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mahir Yılmaz Açıkgöz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
32 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mehmet Kekil İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
33 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mehmet Zahid Aydemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
34 Kahramanmaraş Çağlayancerit Nihat Zorgün İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
35 Kahramanmaraş Çağlayancerit Ömer Çedene İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
36 Kahramanmaraş Çağlayancerit Sultan Engizek İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
37 Kahramanmaraş Çağlayancerit Sultan Ünal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
38 Kahramanmaraş Çağlayancerit Yahya Çakıl İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
39 Kahramanmaraş Çağlayancerit Yunus Şahan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
40 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Bünyamin Ünal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
41 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ejder Kaykusuz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
42 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Eray Şenay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
43 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Erdoğan Eryılmaz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
44 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlyas Fatih Kısacık İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
45 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mehmet Akpınar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
46 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mustafa Özsoy İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
47 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Muzaffer Taşçı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
48 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Nurettin Abacıoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
49 Kahramanmaraş Ekinözü Ali Dikici İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
50 Kahramanmaraş Ekinözü Bünyamin Şakalar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
51 Kahramanmaraş Ekinözü Erol Üstü İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
52 Kahramanmaraş Ekinözü Kamil Ayrılmış İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
53 Kahramanmaraş Ekinözü Kemal Kara İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
54 Kahramanmaraş Ekinözü Mehmet İspir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
55 Kahramanmaraş Ekinözü Melikşah Selçuklu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
56 Kahramanmaraş Ekinözü Mikail Biçer İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
57 Kahramanmaraş Ekinözü Mustafa Ceylan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
58 Kahramanmaraş Ekinözü Özgür Çetin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
59 Kahramanmaraş Ekinözü Şevki Özer İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
60 Kahramanmaraş Ekinözü Veli Görmüş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
61 Kahramanmaraş Ekinözü Yunus Kaan Kısaca İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
62 Kahramanmaraş Ekinözü Zekeriye Eker İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
63 Kahramanmaraş Elbistan Ahmet Hamdi Güllü İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
64 Kahramanmaraş Elbistan Alper Akbaş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
65 Kahramanmaraş Elbistan Bünyamin Çetin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
66 Kahramanmaraş Elbistan Bünyamin Kılıç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
67 Kahramanmaraş Elbistan Eyyup Ceran İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
68 Kahramanmaraş Elbistan Faruk Gürbüz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
69 Kahramanmaraş Elbistan Hacı Ali Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
70 Kahramanmaraş Elbistan Mesut Kurt İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
71 Kahramanmaraş Elbistan Mükremin Kılınç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
72 Kahramanmaraş Elbistan Necati Kul İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
73 Kahramanmaraş Elbistan Osman Ağır İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
74 Kahramanmaraş Elbistan Salim Arslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
75 Kahramanmaraş Elbistan Tabip Gülbay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
76 Kahramanmaraş Elbistan Turna Polat İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
77 Kahramanmaraş Göksun Erdoğan Sağır İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
78 Kahramanmaraş Göksun Hacı Söyler İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
79 Kahramanmaraş Göksun Mehmet Akif Bolat İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
80 Kahramanmaraş Göksun Mustafa Coşkun Kale İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
81 Kahramanmaraş Göksun Selim Yağmur İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
82 Kahramanmaraş Nurhak Ali Uzun İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
83 Kahramanmaraş Nurhak Arif Gevrek İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
84 Kahramanmaraş Nurhak Ayhan Kavak İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
85 Kahramanmaraş Nurhak Baki Kurt İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
86 Kahramanmaraş Nurhak Battal Kaya İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
87 Kahramanmaraş Nurhak Mehmet Aslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
88 Kahramanmaraş Onikişubat İmdat Tufan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
89 Kahramanmaraş Onikişubat Mahir Çevik İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
90 Kahramanmaraş Onikişubat Mehmet Doğru İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
91 Kahramanmaraş Onikişubat Mehmet Sabancı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
92 Kahramanmaraş Onikişubat Ramazan Yavuz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
93 Kahramanmaraş Onikişubat Servet Bekereci İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
94 Kahramanmaraş Onikişubat Sıddık Sezal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
95 Kahramanmaraş Pazarcık Faruk Kazlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
96 Kahramanmaraş Pazarcık Fuat Odabaşıoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
97 Kahramanmaraş Pazarcık Gökhan Binici İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
98 Kahramanmaraş Pazarcık İbrahim Mesut Ganidağlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
99 Kahramanmaraş Pazarcık İbrahim Yılmazcan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
100 Kahramanmaraş Pazarcık Muhammet Uzdilli İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
101 Kahramanmaraş Pazarcık Murat Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
102 Kahramanmaraş Türkoğlu Ahmet Erdemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
103 Kahramanmaraş Türkoğlu Enver Çakmak İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
104 Kahramanmaraş Türkoğlu Mustafa Taşhan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
105 Kahramanmaraş Türkoğlu Özkanmuslu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı - KAHRAMANMARAŞ