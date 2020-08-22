AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığına Nuri Turan yeniden seçildi AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı görevine Nuri Turan yeniden seçildi.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı görevine Nuri Turan yeniden seçildi.

Kağızman Spor Salonu'nda yapılan kongre, bir dakikalık saygı duruşu sonrası okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Kongrede mevcut başkan Nuri Turan ile Mehmet Karadeniz yarıştı.

394 delegenin oy kullandığı seçimde, Nuri Turan 287 delegenin oyunu alarak yeniden partisinin Kağızman İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Mehmet Karadeniz de 105 oy aldı.

Turan, kongrede yeniden partisinin ilçe başkanlığına seçilmesi dolayısıyla partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA