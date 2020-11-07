AK Parti Kağıthane 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Kağıthane 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Kağıthane 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi Yahya Kemal Spor Kompleksinde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, dün partisinin kadın milletvekilleriyle İzmir'de depremzedelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de depremlerin sık yaşandığını anımsatan Kaya, "Bu sene Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'de deprem yaşadık. Deprem olduğu andan itibaren olay yerine intikal eden bakanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın başkanları ve arama kurtarma ekipleri var. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkı çok açık bir şekilde görülüyor. Dün İzmirli kardeşlerimizle dertleştik, sohbet ettik. Oradaki vatandaşlarımız devletimizin yaptığı hizmetten ve yardımlardan son derece memnun." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Kaya, bütün önlemleri buna göre alacaklarını, TOKİ'yle yeni konut rezervlerini artıracaklarını belirtti.

Kaya, Türkiye'nin büyük bir mücadelenin içerisinde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın içinde, sınır boyumuzca, sınır ötesinde, Irak'tan Suriye'ye, Ege'den Akdeniz'e kadar büyük bir mücadele veriyoruz. 'Bu mücadelede karşımızda kimler var?' diye baktığımızda aslında 100 yıl evvel bu toprakları işgal edenlerden farklı bir zihniyet yok karşımızda. 100 yıl önce bu topraklarda başaramadıklarını başarmak için karşımızda bir şer ittifakı var. Ama çok şükür biz bugün güçlü bir ülkeyiz. Yeniden ayağa kalkmış, kendinin ve ülkesinin gücünün farkına varmış güçlü bir milletiz. Güçlü bir liderin arkasında güçlü bir yönetim sistemiyle adeta uyanmış, yeniden şahlanmış bir milletiz."

"Fransa'da çocuklarımıza karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin, "Fransa'da 10 yaşındaki 4 evladımızı sabahın erken saatlerinde polisler evlerine girerek ağır silahlarla yataklarından kaldırıyor ve hesaba çekiyor. Hz. Muhammed'e yapılan çirkin saldırıları, o karikatürleri eleştirmişler. Ne soruyorlar biliyor musunuz? Macron ve Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? 10 yaşındaki çocukları ağır silahlarla korkutmak. Bu nasıl bir insanlık anlayışı. Yeri geldiğinde demokrasiden, insan haklarından, uluslararası hukuktan bahsediyorlar. Fransa'da çocuklarımıza karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabını uluslararası arenada sormak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da İslamofobik ve ırkçı yaklaşımların sadece Türklere değil tüm Müslümanlara yönelik olduğunu dile getiren Kaya, onların hakkının, hukukunun korunması için çok daha güçlü olmak zorunda olduklarını ifade etti.

"AK Parti iktidarıyla vesayet odakları tek tek çökertildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de 18 yıldır Türkiye'nin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine hiçbir ayrım yapmadan büyük yatırımlar ve hizmetler yaptıklarını anlattı.

AK Parti'de hizmetin bir dava olduğunu belirten Demiröz, "AK Parti iktidarıyla ülkenin her köşesine yapılan hizmetlerle vesayet odakları tek tek çökertildi. Sermaye vesayetleri, basın vesayeti, yargı vesayeti, ekonomik vesayet, bürokratik vesayet, hepsi tek tek yıkıldı." dedi.

Kıbrıs meselesine değinen Demiröz, Kıbrıs'ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere 3 garantör devlet olduğuna işaret etti. Demiröz, "Ey Fransa, ne işin var senin Kıbrıs'ta? Garantör devlet misin? Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kimseye de bu ülkenin bir karış toprağını vermeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise bugün Sultangazi'de ilçe kongrelerine başladıklarını ve 39 ilçede kongre sürecini tamamlayacaklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından ilçe başkanı seçimine geçilen kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat, Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan ve Abdullah Güler ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, bazı AK Partili belediye başkanları ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu