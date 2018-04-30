AK Parti Kadirli Teşkilatı Seçim Çalışmalarını Ele Aldı

AK Parti Kadirli İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.



İnce Memed Kültür Merkezinde toplanan AK Parti Kadirli İlçe Danışma Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarını ele aldı.

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, toplantıda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için öneminin büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarından önce hastanelerde rehin tutulduğumuz günleri, parasını ödemeden morglardan cenazeleri alamadığımız günleri kimse unutmasın. Üç kuruşluk kredi için ABD'nin ve AB'nin önünde el pençe divan durulduğunu unutmayalım. Liderimize sahip çıkmak için belde belde, mahalle mahalle, köy köy çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız."

Osmaniye Milletvekili Suat Önal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmanın şeref olduğunu dile getirerek, "24 Haziran'da sen ben yok, biz varız. Zaman, bayrak yarışında ben de varım diyebilme zamanıdır. Bu yarışma ben de varım diyebilen tüm kardeşlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil, ümmetin umudu olan bir parti olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Onun için çok çalışmalı ve çok gayret göstermeliyiz. Hiç birimizin ikbali Türkiye Cumhuriyeti'nin ikbalinden önemli değildir. Biz gücümüzü birlik ve beraberlikten alıyoruz. Onun için partimizin verdiği her görevde tüm gücümüzle çalışmaya gayret göstermeye söz veriyorum."

AK Parti Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, kadın ve gençlik kolları, ilçe ve belde başkanları, mahalle teşkilatları ile çok sayıda partili de katıldı.