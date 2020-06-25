AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanlarına destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanlarına destek

Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta AK Parti Kadın Kolları, sokak hayvanları için "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

25.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:46

Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta AK Parti Kadın Kolları, sokak hayvanları için "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığınca Altınordu ilçesindeki sahil kenarında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, sokak hayvanları için bırakılan mama kabına yanlarında getirdikleri mamayı koydu.

AK Parti İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Sema Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz, sessiz can dostlarının, sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyledi.

Özellikle salgın ile gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan etkilenen can dostlarının ya bitkin düştüğünü veya yaşamlarını kaybettiğini vurgulayan Koca, sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına kendilerinin de destek olduklarını kaydetti.

Ordululara da seslenen Koca, "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlarız." ifadesini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal da katıldı.

Giresun

AK Parti Giresun Kadın Kolları da "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında basın açıklaması yaptı. İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanların, yaz mevsimiyle beraber yemek, barınma ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Giresun halkından destek isteyen Aydın, sokak dostları için kapıların önlerine bir kap su ve mama bırakılması çağrısında bulundu.

Trabzon

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Atatürk Alanı'nda yaptığı basın açıklamasında, sahipsiz, sessiz can dostları olan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Allah rızasını gözetmek, yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek, 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmenin görevleri olduğunu vurgulayarak, "Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar, Yüce Yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu ve Kadın Kolları yönetimi de katıldı.

Bayburt

AK Parti Bayburt Kadın Kolları da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca sokak hayvanlarına yönelik başlatılan "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal, Türk Dünyası Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak." çağrısında bulundu.

Şipal, bu merhamet çağrısına destek veren tüm vatandaşları gönülden kutladıklarını dile getirdi.

Gümüşhane

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında parti binasında düzenlenen basın toplantısında, diğer canlıların da yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Salgın ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sokak hayvanlarının yaşadıkları sıkıntılara değinen Şeyhoğlu, "Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de AK kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Gümüşhane ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak." diye konuştu.

Basın toplantısına, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri ile parti mensupları katıldı.

AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanlarına destek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tunç Soyer Murat Kurum Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Alişan Seda Sayan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanlarına destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 16:47:35. #1.15#
title