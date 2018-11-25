AK Parti Kadın Kollarından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Destek

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke ve tüm il,ilçe teşkilatı ve partililer katıldı.

Kadınların şiddete karşı korunmasının ve yasalarla güvence altına alınmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden Etkinlikte konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, "Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır süren mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır. İş Yasasından, Ceza Yasasına kadar kadını örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkartılmıştır. AK Parti döneminde, Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" yasası Meclis'te kabul edilmiştir. Üstelik, ülkemiz İstanbul Sözleşmesine çekincesiz imza koyan ve parlamentosundan geçiren ilk ülke olmuştur" diye konuştu.

"Şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz"

Kadınların haklarının birer insan hakkı olduğunu ve insan haklarının herkes için önce ailede başladığını belirten Öksüzoğlu, "Kadına yönelik şiddet, dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi.

Öksüzoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir" anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte, bilhassa da erkeklerin göstermesi gerektiğini söyledi. - KARABÜK