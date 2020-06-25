AK Parti Kadın Kollarından "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası
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AK Parti Kadın Kollarından "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal, sıcak havada ve pandemi sürecinde bitkin düşen sokak hayvanlarına dikkati çekerek, "Buradan Bayburt ilimizdeki vatandaşlarımıza sesleniyoruz.

AK Parti Kadın Kollarından
25.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:38

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal, sıcak havada ve pandemi sürecinde bitkin düşen sokak hayvanlarına dikkati çekerek, "Buradan Bayburt ilimizdeki vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, sokak hayvanlarına yönelik başlatılan "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. AK Parti Bayburt Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada Şipal, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama ve su bırakılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Şipal, basın açıklamasını sahipsiz, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkati çekmek amacıyla yaptıklarını dile getirdi.

Özellikle pandemi ile gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen sokak hayvanlarının bitkin düştüklerini belirten Şipal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizlerin görevi Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve diğer canlıların hayatlarını da gözetmek. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar.

İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Bayburt ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak! Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar, katılım sağlayan basın çalışanlarımıza da teşekkür ederiz." - BAYBURT

Kaynak: İHA

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