AK Parti kadın kollarından 81 ilde suç duyurusu; İstanbul'da da açıklama yapıldı
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AK Parti kadın kollarından 81 ilde suç duyurusu; İstanbul'da da açıklama yapıldı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik hakaret içeren köşe yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulundu.

AK Parti kadın kollarından 81 ilde suç duyurusu; İstanbul'da da açıklama yapıldı
11.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:51
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik hakaret içeren köşe yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulundu. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, "19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. 'Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur" dedi. 

AK Parti  İl Kadın Kolları Başkanlıkları, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik hakaret içeren köşe yazısı nedeniyle, 81 ilde suç duyurusunda bulundu.  Suç duyurusuna ilişkin İstanbul'da da basın açıklaması yapıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan yaptığı basın açıklamasına AK Parti İstanbul milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Emine Sare Aydın da katıldı.  

" 'KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIK IRKÇILIKTAN BETERDİR' "

Rabia İlhan yaptığı açıklamada,  "Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem partimizin içinde, hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. 'Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur" şeklinde konuştu. 

"AĞIR HAKARETLERLE DOLU İÇERİK BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞTUR""Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle 'AK kadınlar' olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz" diyen İlhan, sözlerine şöyle devam etti:  "Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK kadın hareketi asla bir feminist bir hareket değildir. AK kadınlar hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK kadınlar hiç kimse tarafından AK Parti'li/AKP'li gibi ayrıştırılamaz. AK kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir"

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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